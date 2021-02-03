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Вольский: Думаю, нам опять-таки нужно оставить открытыми двери для переговоров
03.02.2021 16:41
Не хочу быть автором пессимистичных заявлений в связи с этой темой. Я думаю, нам опять-таки нужно оставить открытыми двери для переговоров, - так отвечает первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский на вопрос по поводу переговоров и ресурса соглашения между властями и оппозицией.
Вольский откликнулся на позицию посла США по этому вопросу и отметил, что жертвой политической борьбы на политической арене становятся интересы страны.
«Реально жертвой этой борьбы становятся интересы Грузии, ее стабильность, вместо того, чтобы спорить по этим вопросам в парламенте. Именно об этом сказала посол США. То же говорят все представители ЕС посредством его посла. Не хочу быть автором пессимистичных заявлений в связи с этой темой, столь велика заинтересованность общества в том, чтобы не было дестабилизации, и спор продолжался в формате парламента, и столь велик интерес наших политических партнеров, что я думаю, нам опять-таки нужно оставить открытыми двери для переговоров», - заявил Вольский.
Для справки, посол США в Грузии Келли Дегнан считает, что лидеры политических партий для достижения компромисса при существующих разногласиях, в первую очередь должны руководствоваться интересами страны и учитывать мнение избирателей.
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