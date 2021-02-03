

Члены «Грузинского марша» проводят акцию у резиденции президента

03.02.2021 16:58





Члены «Грузинского марша» проводят акцию у резиденции президента. По словам участников акции, заявления Саломе Зурабишвили являются предательскими и она должна ответить на вопросы общества, которые накопились вокруг Давид-Гареджи.



Вместе с тем, по словам протестующих, азербайджанские пограничники появились в Давид-Гареджи возле церквей и монастырей после того, как Саломе Зурабишвили находилась в Давид-Гареджи и сделала заявления.



По словам одного из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе, они хотят личной встречи с президентом, во время которой зададут определенные вопросы по Давид-Гареджи.



Как заявил Брегадзе, президенту дается несколько минут, чтобы принять членов «Грузинского марша». Как пояснил Сандро Брегадзе, «в противном случае, пусть президент тогда пеняет на себя. Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации на встречу, мы заблокируем её», — добавил Брегадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





