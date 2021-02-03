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Пост министра культуры прочат Тее Цулукиани


03.02.2021   18:48


Нынешний председатель комитета по образованию, науке и культуре парламента Грузии Тея Цулукиани возвращается в исполнительную власть в ранге министра.

По информации «IPN», решено, что Тея Цулукиани возглавит Министерство культуры, спорта и по делам молодежи, в связи с чем в правящей команде уже состоялись консультации.

Как известно, намечено разделение Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Согласно изменениям, в отдельное ведомство будет сформировано Министерство культуры, спорта и по делам молодежи, которое возглавит Тея Цулукиани. На посту же министра образования и науки останется Михаил Чхенкели.

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