

Пост министра культуры прочат Тее Цулукиани

03.02.2021 18:48





Нынешний председатель комитета по образованию, науке и культуре парламента Грузии Тея Цулукиани возвращается в исполнительную власть в ранге министра.



По информации «IPN», решено, что Тея Цулукиани возглавит Министерство культуры, спорта и по делам молодежи, в связи с чем в правящей команде уже состоялись консультации.



Как известно, намечено разделение Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Согласно изменениям, в отдельное ведомство будет сформировано Министерство культуры, спорта и по делам молодежи, которое возглавит Тея Цулукиани. На посту же министра образования и науки останется Михаил Чхенкели.



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