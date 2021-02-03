

Хухашвили: Цулукиани пробила моральное дно

03.02.2021 21:04





По словам политолога Гии Хухашвили, лицом и наследницей Бидзины Иванишвили в сегодняшней грузинской политике является Тея Цулукиани.



По его словам, бывший министр юстиции и председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре вчерашними действиями «пробили моральное дно».



"Действия «Грузинской мечты» в течение дня показали, что оппозиция им нужна не для выполнения своей функции, а для вытирания ног и ни для чего более. Цулукиани, можно сказать, в очередной раз пробила моральное дно. Сегодняшние комментарии, вообще... когда председатель парламента ставит себя в один ряд с телевидением...», - заявил Гия Хухашвили.



Напомним, вчера, 2 февраля, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили в своем выступлении на пленарном заседании парламента заявил, что выборы, конечно, были сфальсифицированы, однако, он вошел в парламент для решения проблем людей. Он объявил свой номер телефона и заявил, что ответит на любые звонки граждан.



Тея Цулукиани ответила Элисашвили и предложила ему записать телефонный номер Ники Гварамия, чтобы получить от него директиву о том, что говорить в парламенте. На заседании она публично продиктовала номер телефона Ники Гварамия. Вместе с тем, Цулукиани поинтересовалась, если выборы были сфальсифицированы, то что Элисашвили делает в парламенте.



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