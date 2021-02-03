

Георгий Вашадзе: Среди послов-фасилитаторов скептицизм очень велик

03.02.2021 21:08





По оценкам лидера «Стратегии Агмашенебели» («Стратегии Строитель») Георгия Вашадзе, послы-фасилитаторы скептически настроены относительно процесса переговоров грузинских властей и оппозиции. Об этом Вашадзе заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», чем ответил на вопрос о том, насколько возможно, что послы-фасилитаторы покинут процесс переговоров, и насколько содержало в себе этот месседж сегодняшнее заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, касающееся роли и участия послов-фасилитаторов в процессе переговоров.



По словам Георгия Вашадзе, послы-фасилитаторы не могут бесконечно ждать оформления соглашения между властями и оппозицией.



«Среди послов-фасилитаторов скептицизм очень велик. Если позиции не сблизятся, эти переговоры не могут продолжаться бессрочно, и послы США и ЕС не могут ждать этого соглашения бесконечно, всю жизнь. Их беспокоит это. Я открыто говорю, что они это фиксировали и с нами.



Для меня важно, чтобы послы США и ЕС участвовали в этом, чтобы завтра-послезавтра «Грузинская мечта» не начала обманывать и кидать. Я понимаю смысл этих заявлений, и не стану говорить, что они подразумевают что-то другое. Они настроены скептически, однако этот скептицизм связан не только с нашей позиции, а он касается и позиции «Грузинской мечты», - заявил Вашадзе.



Вашадзе откликнулся и на вчерашнее решение правящей команды не прекращать полномочия оппозиционных депутатов, и отметил, что этим «Грузинская мечта» выиграла время.



По его же оценке, если со стороны правящей команды не будет новых предложений, ситуация в стране не разрядится.



Для справки, по заявлению посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, фасилитаторы переговоров задумались, насколько в будущем будут полезны их роль, формат диалога и т.д.



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