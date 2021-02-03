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В Украине остановлено вещание трех каналов, которые ассоциируются с пророссийским политиком
03.02.2021 21:09
Президент Украины Владимир Зеленский подписал предложенный Службой национальной безопасности пакет санкций в отношении трех телекомпаний, которые ассоциируются с пророссийскими политическими платформами Украины. После подписания указа они продолжают вещание в режиме он-лайн.
Речь идет о каналах «112», «NewsOne» и «ZiK», номинальным владельцем которых является Тарас Козак, член оппозиционной платформы «За жизнь», политсовет которого возглавляет Виктор Медведчук. В 2004 году президент РФ Владимир Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука. По сообщению СМИ, именно Медведчук является реальным владельцем этих каналов.
В Украине Медведчук считается одним из самых богатых и влиятельных лиц. В 2014 году, после отставки президента Виктора Януковича, США ввели против него санкции, обвинив в подрыве украинской демократии. Медведчук какую-либо связь с телекомпаниями отрицает.
По словам Зеленского, решение наложить санкции было не простым. Он отметил, что в Украине поддерживают свободу слова, но в то же время выступают против пропаганды, финансируемой странной-агрессором и нацеленной на подрыв пути Украины в Европу и евроатлантическую интеграцию.
Попавшие под санкции телеканалы выступили с совместным заявлением, оценив действия власти как «политический расчет».
Также, несколькими днями ранее партия Зеленского поддержала приостановление действия депутатского мандата Александра Дубинского. Он находится под санкциями США из-за возможного вмешательства в президентские выборы 2020 года.
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