

Рестораны, которые 6 февраля самовольно возобновят работу будут оштрафованы

03.02.2021 22:12





Рестораны, которые самовольно возобновят работу в субботу, 6 февраля, будут оштрафованы, об этом после очередного Межведомственного координационного совета заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе.



Накануне соучредитель бизнес-консультационного агентства объектов питания «Гастронавт» Леван Кокиашвили опубликовал в Facebook заявление, согласно которому 6 февраля около 200 ресторанов в Грузии откроются и будут работать в обычном режиме, в знак протеста против действующих в стране коронавирусных ограничений.



Тем временем, по словам Перадзе, ожидается, что к концу недели с представителями ресторанов будет достигнуто соглашение.



«Если в этом возникнет острая необходимость (надеюсь, наши отношения не дойдут до этого этапа), естественно, будут применены санкции. Это штраф в 2 тысячи лари для физического лица и 10 тысяч лари для юридического лица, а повторное нарушение влечет уголовную ответственность и опечатывание объекта», — напомнил Перадзе.



Здесь же руководитель департамента инспекции труда подчеркнул, что не все рестораны планируют открыться в субботу и подавляющее большинство следует плану постепенного открытия, предложенному правительством.



По словам Перадзе, 1-2 февраля после снятия некоторых ограничений инспекция труда проверила 1 719 объектов, из которых три были оштрафованы. Все три случая были зафиксированы в Аджарии, где с 1 февраля правительство разрешило возобновить работу объектам питания открытого типа.





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