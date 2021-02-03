

На акциях в поддержку Навального задержаны более 11 тысяч человек



dw.com 03.02.2021 22:13



В ходе акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, начавшихся 23 января, по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново в среду, 3 февраля.



По его словам, 23 января полицейские задержали 4000 человек, 31 января - 5700, а 2 февраля - 1400. "В течение почти всего вчерашнего дня многие люди не могли попасть в спецприемник. Для них выделили Центр временного содержания иностранных граждан, - рассказал Дурново. - Огромное количество автобусов с задержанными, в жутких условиях, в духоте, без еды и возможности сходить в туалет, находились там долгие часы".



Юристов "ОВД-Инфо" не пускают к задержанным для оказания правовой помощи, и "это обретает системный характер", отметил Дурново. Так, по его словам, когда адвокат приезжает, в отделении объявляют план "крепость" - режим особого положения, направленный на пресечение захвата объектов органов внутренних дел. 31 января в отделе Хамовники адвоката отказались пустить под предлогом угрозы взрыва, при этом эвакуация или другие меры не были предприняты, рассказал далее аналитик.



Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции, что проведение протестных акций "вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона". "Активность несанкционированных протестов", "безусловно, должна подавляться", отметил Песков. В частности, жесткое подавление полицией протестов 2 февраля он объяснил "угрозами, которые могли возникнуть" в ходе акции.



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