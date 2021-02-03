

Первый виртуальный визит в Грузию президента Европейского банка реконструкции и развития

03.02.2021 22:18





Новый президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Грузию в виртуальном формате. Таким образом, 1 и 2 февраля проходит первый визит главы международной финансовой организации в одну из инвестируемых стран. Из-за пандемии президент ЕБРР будет использовать цифровые платформы для встреч с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахарией и другими чиновниками.



«Я с нетерпением жду возможности подтвердить приверженность ЕБРР Грузии и решительную поддержку страны в борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют наши прошлогодние действия», – сказала Рено-Бассо накануне визита.



В 2020 году ЕБРР инвестировал 630 млн евро в 16 грузинских проектов. Это в два раза превысило финансирование за 2019 год. В прошлом году банк оказал большую поддержку частному сектору, на который пришлось 79% всех инвестиций ЕБРР в Грузии: было выделено 135 млн евро для кредитования местных предприятий. Также была предоставлена помощь сектору здравоохранения: Georgia Healthcare Group получила 25 млн долларов. Благодаря этому шесть крупных больниц удалось приспособить под нужды пациентов с коронавирусом.



Кроме этого, банк выделил средства на модернизацию тбилисского метро, муниципальной инфраструктуры в городе Бакуриани и на поставку современных автобусов в города Гори, Кутаиси, Поти, Рустави, Телави и Зугдиди.



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