

Миссия ООН утвердила направления своей работы в Грузии на четыре года

03.02.2021 23:31





Исполнительный совет Программы развития ООН (UNDP) в рамках первой регулярной сессии утвердил программный документ (Country Programme Document) деятельности UNDP в Грузии в 2021-2025 годах. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



По данным Миссии ООН в Грузии, документ включает четыре приоритетных направления: улучшение управления для обеспечения равенства и справедливости, сохранение зеленой, чистой и устойчивой к изменению климата окружающей среды, развитие потенциала регионов, улучшение жилищных условий пострадавшего от конфликта населения.



На заседании Исполнительного совета с заявлением выступил постоянный представитель Грузии при ООН Каха Имнадзе, который отметил, что Программный документ (CPD) полностью соответствует национальным приоритетам развития и способствует усилиям страны по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.



Имнадзе поблагодарил UNDP за ее вклад в укрепление демократических процессов и экономического развития в Грузии, а также за помощь, оказанную во время пандемии Covid-19.



Кроме того, Имнадзе подтвердил готовность грузинской стороны продолжать тесное сотрудничество с UNDP.



UNDP – одно из крупнейших агентств ООН. Представительство открыто в Грузии с 1993 года. Основная цель — способствовать демократическому развитию страны в тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерами. Деятельность охватывает четыре основных направления: демократическое управление, экономическое развитие, охрана окружающей среды и энергетика, предотвращение кризисов и посткризисная реабилитация.



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