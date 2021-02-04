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В Турции подтверждены случаи инфицирования т.н. «бразильским» и «южноафриканским» типами коронавируса
04.02.2021 11:28
В Турции подтверждены случаи инфицирования т.н. «бразильским» и «южноафриканским» вариантами коронавируса, - по информации CNN, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«В нашей стране число британской мутации (количество случаев) составляет 196. Также были подтверждены два случая южноафриканского варианта и один случай бразильского варианта. Мы продолжим борьбу без компромиссов», - сказал он.
Следует отметить, что для предотвращения новых вариантов коронавируса Турция в конце января прекратила полеты из Бразилии, Дании и ЮАР.
По данным Министерства здравоохранения Турции, за прошедшие сутки в стране подтверждено 8 102 новых случая коронавируса, 117 человек скончались. В общей сложности в Турции подтверждено более 2,5 миллионов случаев заражения Сovid 19, а число погибших превышает 26 000.
В Турции ведется вакцинация китайской вакциной Sinovac. Первую дозу вакцины уже получили около 2,4 миллиона граждан.
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