

Ковид-ограничения в полной мере будут действовать на выходных

04.02.2021 11:53





Ограничения, введенные ввиду коронавируса, сохранятся в выходные дни. Об этом перед заседанием правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Как пояснил премьер, наряду с ослаблением ограничений должно быть ужесточено соблюдение регуляций.



«Ограничения сохранятся в выходные дни. Дальнейшее смягчение ограничений будет после 15 февраля. Дальнейшее ускорение смягчения этих ограничений будет рассмотрено через 1 неделю. На следующем заседании правительства мы сможем сообщить нашим гражданам, какие ограничения будут сняты.



Все это, конечно, увеличивает нашу ответственность, не только каждого гражданина, бизнеса, конкретных граждан, всех видов организаций.



Все должны понимать, что наряду с ослаблением ограничений мы должны позаботиться об ужесточении соблюдения правил», - заявил Гахария.



Для справки, с 8 февраля транспорт откроется по всей стране, включая Тбилиси, Рустави и Кутаиси. С 8 февраля начнут работать и рынки, а с 15 февраля - возобновят функционирование на открытом пространстве объекты питания и рестораны, однако ограничения сохранятся в выходные дни.



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