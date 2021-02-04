

Грузия потеряла еще пару позиций в «Индексе демократии»

04.02.2021 12:35





Грузия заняла 91-е место среди 167 стран мира в обновленном «Индексе демократии» (Democracy Index 2020), составленном экспертами британской компании Economist Intelligence Unit.



В новой редакции рейтинга Грузия потеряла еще две позиции. Важно, что эксперты аналитического подразделения журнала The Economist уже третий год подряд отмечают падение грузинской демократии. В 2018 году страна ухудшила свои позиции сразу на 11 пунктов. После этого Грузия занимала 89-е место в течение двух лет.



В 2020 году Грузия осталась в группе стран с «гибридным режимом», оказавшись между Непалом (92-е место) и Либерией (90-е место). Общий показатель страны составляет 5,31 балла, а в 2019 году он был оценен в 5,42 балла.



Армения в обновленном «Индексе демократии» обогнола Грузию, заняв 89-е место. Азербайджан находится на 146-й строчке, Россия – на 124-й, а Турция – на 104-й. Первую пятерку в рейтинге представляют Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Канада.



В целом Economist Intelligence Unit указывает, что пандемия вызвала беспрецедентный откат демократических свобод в 2020 году. Причина – коронавирусные ограничения, вводимые правительствами разных стран. Сейчас только 8,4% населения Земли живут при полной демократии, тогда как в авторитарных режимах – около 66%..



При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм; деятельность властей; политическая культура; гражданские свободы; влияние населения на политику. В зависимости от балла, полученного путем усреднения групповых показателей, все страны делятся на четыре группы:



полные демократии — более 8 баллов;

неполноценные демократии — более 6 баллов;

гибридные режимы — более 4 баллов;

авторитарные режимы.



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