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Цкитишвили: На данном этапе частные и публичные сады не откроются


04.02.2021   13:59


«На данном этапе частные и публичные детские сады не откроются, школы будут открыты с 15 февраля», — заявила вице-премьер Майя Цкитишвили.

Как отметила Цкитишвили, невозможно открыть все вместе, а ослабление делается в зависимости от того, какой сегмент важнее.

«В зависимости от эпидемиологической ситуации, когда где-то создается дополнительная мобильность, это нельзя сделать сразу, нельзя открыть все вместе. В рамках плана смягчения ограничений мы смотрим на то, какой сегмент является наиболее важным, наиболее необходимым, поэтому мы наверное, согласны с тем, что школы на данном этапе важнее детских садов, их очередь обязательно настанет», — сказала Майя Цкитишвили.

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