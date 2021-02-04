

Цкитишвили: На данном этапе частные и публичные сады не откроются

04.02.2021 13:59





«На данном этапе частные и публичные детские сады не откроются, школы будут открыты с 15 февраля», — заявила вице-премьер Майя Цкитишвили.



Как отметила Цкитишвили, невозможно открыть все вместе, а ослабление делается в зависимости от того, какой сегмент важнее.



«В зависимости от эпидемиологической ситуации, когда где-то создается дополнительная мобильность, это нельзя сделать сразу, нельзя открыть все вместе. В рамках плана смягчения ограничений мы смотрим на то, какой сегмент является наиболее важным, наиболее необходимым, поэтому мы наверное, согласны с тем, что школы на данном этапе важнее детских садов, их очередь обязательно настанет», — сказала Майя Цкитишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





