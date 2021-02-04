

Грузия стала первой страной, полностью снявшей ограничения для вакцинированных пассажиров - Independent

04.02.2021 14:01





Британское издание Independent опубликовало список тех стран, где смогут путешествовать вакцинированные туристы. Вместе с Грузией в список Independent вошли Эстония, Румыния, Исландия и Кипр.



«С 1 февраля иностранные туристы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, т.е. сделали две дозы вакцины, смогут путешествовать по Грузии представив соответствующий документ.



Грузия стала первой страной, полностью снявшей ограничения на пересечение границы для вакцинированных путешественников. Если вы прошли вакцинацию, для поездки в Грузию вам больше не нужно будет делать предварительный тест или проходить тестирование на месте, вам также не придется проходить карантин», — пишет журналист Independent Хелен Коффи и отмечает, что с 1 февраля в Грузии были сняты ограничения на полеты, в результате авиакомпании смогли восстановить авиарейсы.





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