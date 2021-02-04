

Назначен новый глава администрации правительства Грузии

04.02.2021 15:48





Главой администрации правительства Грузии назначен Каха Кемоклидзе. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Георгий Гахария.



Он указал, что Кемоклидзе уже много лет остается членом команды правящей «Грузинской мечты», при этом его опыт работы «на службе страны» достаточно большой.



«В последнее время Каха был начальником аппарата национальной безопасности. Он принимал участие в важных для страны событиях, таких как Женевские переговоры, встречи IPRM (Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты). У него достаточно знаний, чтобы руководить эффективной работой государственной администрации», — сказал Гахария.



Должность главы правительственной администрации стала вакантной в ноябре 2020 года. Тогда пост покинула Натия Мезвришвили. Как и Кемоклидзе, она пришла в правительство из МВД, но оставалась на посту менее 1 года.



С июля 2019 года Кемоклидзе является начальником аппарата Совета национальной безопасности. До этого, с апреля 2018 года он руководил Информационно-аналитическим департаментом МВД Грузии.



С 2015-2018 годах занимал пост заместителя директора Информационно-аналитического департамента СГБ Грузии, а также пост замначальника главного управления анализа и координации того же департамента.



До этого он в разное время был заместителем начальника Управления мониторинга и анализа оккупированных территорий. Также он занимал должность заместителя директора Информационно-аналитического департамента СГБ.



Работу в спецслужбах Кемоклидзе начал в 2011 году. Тогда он был назначен старшем аналитиком по вопросам безопасности в отделе анализа и координации информационно-аналитического управления МВД Грузии.



В 2012-2015 годах занимал должность заместителя начальника отдела анализа и координации информационно-аналитического управления МВД, а затем – заместителя начальника Главного управления мониторинга и анализа оккупированных территорий.



С июня 2012 года по апрель 2018 года он представлял Грузию на Женевских международных дискуссиях и на встречах группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM) – сперва в статусе специального представителя МВД, а позже и СГБ.





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