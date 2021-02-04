

Германия приветствует передачу вакцин Грузии

04.02.2021 16:42





Германия приветствует передачу вакцин Грузии в рамках платформы COVAX.



По словам представителя МИД Германии, в феврале антикороновирусный препарат получат 18 стран, в том числе Грузия, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина.



Германия поддерживает платформу COVAX с момента ее создания и является одним из основных доноров ЕС.





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