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Германия приветствует передачу вакцин Грузии
04.02.2021 16:42
Германия приветствует передачу вакцин Грузии в рамках платформы COVAX.
По словам представителя МИД Германии, в феврале антикороновирусный препарат получат 18 стран, в том числе Грузия, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина.
Германия поддерживает платформу COVAX с момента ее создания и является одним из основных доноров ЕС.
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