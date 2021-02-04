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Германия приветствует передачу вакцин Грузии


04.02.2021   16:42


Германия приветствует передачу вакцин Грузии в рамках платформы COVAX.

По словам представителя МИД Германии, в феврале антикороновирусный препарат получат 18 стран, в том числе Грузия, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина.

Германия поддерживает платформу COVAX с момента ее создания и является одним из основных доноров ЕС.

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