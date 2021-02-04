

Глава Центра Примакова в Грузии проходит свидетелем по «Делу картографов»

04.02.2021 16:48





Глава «Грузино-российского общественного центра им Е.М. Примакова» и бывший депутат парламента Грузии Димитри Лорткипанидзе проходит свидетелем по так называемому «Делу картографов».



Как сообщил Лорткипанидзе изданию Netgazeti, уже на протяжении нескольких лет он изучает вопрос комплекса Давид-Гареджи и 21 октября 2020 года в прямой трансляции в Facebook рассказал об упразднении Государственного исследовательского и проектного института землеустройства.



По мнению Лорткипанидзе, данное решение связано с вопросом Давид-Гареджи поскольку в этом госинституте могли содержаться уникальные материалы по делимитации и демаркации государственной границы.



Бывший депутат утверждает, что одного из инженеров института Зураба Бочоришвили в 2007 году вызвали в Министерство обороны Грузии и спросили, где хранятся архивные материалы, а позже непосредственно по приказу тогдашнего главы Минобороны Давида Кезерашвили документы вывезли и уничтожили.



Свой вызов на допрос Лорткипанидзе связывает именно с этой записью прямой трансляции. Он отмечает, что большинство упомянутых в видео лиц уже были допрошены и естественно, что прокуратура заинтересовалась их автором. В прошлогоднем видео Лорткипанидзе обратился к прокуратуре с предложением заинтересоваться озвученными им фактами.



В своей прямой трансляции Лорткипанидзе находился в здании Агентства по делам беженцев и экомигрантов, в котором ранее располагалась Государственное исследовательский и проектный институт землеустройства. По заверению Лорткипанидзе, обвиняемый по делу картографов Ивери Мелашвили, до перехода в проект Всемирного банка, работал в этом ведомстве.



По мнению адвоката Мелашвили Гиоргия Мшвениерадзе, вовлечение в дело Лорткипанидзе подтверждает российский интерес:



«Лорткипанидзе является представителем т.н. Фонда Примакова в Грузии. Мы говорили о российском интересе в этом процессе и это еще одно доказательство, что российские силы сплочены для продвижения этой кампании и разжигания конфликта между азербайджанской и грузинской сторонами», — считает он.



«Дело картографов»



В Грузии задержаны бывший руководитель отдела по пограничным вопросам департамента соседних стран МИД Грузии Ивери Мелашвили и главный инспектор департамента по защите сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталья Ильичёва.



Как сообщили в Главной прокуратуре их задержание связано с делом о передаче части территорий Грузии Азербайджану. В ведомстве также заявили, что определение мотивации действий задержанных ведется по нескольким направлениям.



17 августа Генеральная прокуратура инициировала расследование уголовного дела по факту осуществления действий, направленных на передачу иностранному государству части территории Грузии, с признаками преступления, предусмотренного статьей 308 УК Грузии.



По данным прокуратуры, расследование основывалось на письменной информации, полученной от Министерства обороны Грузии, согласно которой эксперты Комиссии по делимитации (демаркации) государственной границы при Министерстве иностранных дел постоянно игнорировали релевантные документы, действуя в ущерб интересам Грузии.



Мелашвили и Ильичёва вину не признают. Недавно они были освобождены под залог в 20,000 лари каждый.



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