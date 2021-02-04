

Зурабишвили: План ЕС по борьбе с раком должен быть доступен и для Грузии

04.02.2021 17:19





По инициативе президента Грузии План ЕС по борьбе с раком, запущенный сегодня Еврокомиссией, должен быть доступен для Грузии и других ассоциированных с ЕС партнеров.



Президент Грузии сегодня выступила с данной инициативой на онлайн-форуме, организованном Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.



«Мы должны быть участником этого плана. Грузия готова присоединиться к этой инициативе и объединить усилия с европейским регионом», — заявила президент Грузии.



Президент Грузии призвала лидеров всех государств объединиться и принять совместные меры по борьбе с раком.



Саломе Зурабишвили пригласила посла Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по онкологическим заболеваниям Аарона Андерсона, в Грузию, чтобы он поделился своим опытом с Грузией.



Информацию распространяет пресс-служба администрации президента.





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