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Зурабишвили: План ЕС по борьбе с раком должен быть доступен и для Грузии


04.02.2021   17:19


По инициативе президента Грузии План ЕС по борьбе с раком, запущенный сегодня Еврокомиссией, должен быть доступен для Грузии и других ассоциированных с ЕС партнеров.

Президент Грузии сегодня выступила с данной инициативой на онлайн-форуме, организованном Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Мы должны быть участником этого плана. Грузия готова присоединиться к этой инициативе и объединить усилия с европейским регионом», — заявила президент Грузии.

Президент Грузии призвала лидеров всех государств объединиться и принять совместные меры по борьбе с раком.

Саломе Зурабишвили пригласила посла Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по онкологическим заболеваниям Аарона Андерсона, в Грузию, чтобы он поделился своим опытом с Грузией.

Информацию распространяет пресс-служба администрации президента.

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