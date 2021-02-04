

Лидер «Лело для Грузии» призвал политические силы к национальному примирению

04.02.2021 17:33





Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе призвал все противостоящие политические силы согласовать основные принципы для достижения «национального примирения».



Парламентские выборы 2020 года стали новым импульсом для политического кризиса, начавшегося в Грузии в июне прошлого года. «Грузинской мечте» удалось сохранить власть, получив 90 из 150 мест в парламенте. Оппозиция сочла официальные результаты сфальсифицированными.



«Все противостоящие политические силы должны согласовать основные принципы и главные ценности! Грузинский дух, традиция, культура должны быть отправной точкой и основной основ. Необходимо провести внеочередные парламентские выборы, реформировать судебную систему, создать сильную экономическую команду, восстановить функцию страны, мобилизовать все интеллектуальные силы, гражданское общество и должно состоятся большое национальное примирение», — пишет Хазарадзе на своей странице в Facebook.



Более трети депутатов парламента Грузии десятого созыва отказались от своих мандатов, поскольку считают выборы сфальсифицированными. Заявления о сложении полномочий написал 51 оппозиционер. Ранее оппозиционные партии также обратились в ЦИК Грузии с требованием аннулирования своих партийных списков. Это гарантировало то, что места депутатов, отказавшихся от своих полномочий в парламенте, не займут люди, следующими за ним по партийному списку.



Для того, чтобы разрешить политический кризис, посольства США и ЕС организовали переговоры между сторонами. После четырех раундов переговоры зашли в тупик. Дело в том, что «Грузинская мечта» категорически отказывается выполнить главное требование оппозиции и провести новые выборы. В качестве компромисса правящая партия готова провести реформу избирательной системы и начать расследование нарушений, допущенный на парламентских выборах 31 октября.



Сейчас в парламенте большая часть оппозиционного крыла пустует, заняты лишь шесть из 60 кресел. Вопреки бойкоту в высший законодательный орган вошли четыре депутата, представлявших «Альянс патриотов», а также два представителя партии «Граждане».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





