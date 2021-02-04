

В мэрии Тбилиси уточнили график работы общественного транспорта с 8 февраля

04.02.2021 19:41





С 8 февраля в Тбилиси метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы будут обслуживать пассажиров по будням до 21:00. Об этом сообщил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе.



«Ношение масок в транспорте будет обязательным. Контроль будет осуществляется также, как раньше. Людей не будут пускать в транспорт без масок. Входы метро будут контролироваться. В случае автобусов, транспорт не тронется с места, если кто-то войдет без маски или если кто-то снимет маску в транспорте», — заявил Хмаладзе журналистам.



Пока что неясно, запретят ли перевозку пассажиров стоя в общественном транспорте перевозки пассажиров стоя, как произошло осенью прошлого года. Хмаладзе пояснил, что соответствующее решение примут, исходя из того, какой будет нагрузка на общественный транспорт.



После возобновления общественного транспорта, в Тбилиси частным автомобилям будет запрещено передвигаться по автобусным линиям, так называемым BUS LANE.



«Пока работа общественного транспорта была приостановлена, мы разрешили движение по автобусным полосам. С воскресенья, с 7 февраля ограничения вновь будут задействованы и транспортные средства, которые перейдут на автобусную полосу, будут оштрафованы, как это происходило раньше», — заявил Хмаладзе.



Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября во всех крупных городах Грузии остановлен общественный транспорт. С 1 февраля это ограничение сняли в Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави. Наряду с Тбилиси с 8 февраля общественный транспорт также возобновит работу в Рустави и Кутаиси.



Пока что во всех городах транспорт обслуживает пассажиров в особом режиме, поскольку в стране продолжает действовать комендантский час — запрещено передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 05:00. Кроме того, муниципальный транспорт не работает по выходным.



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