

Условия въезда граждан России в Грузию с 1 февраля 2021 года

04.02.2021 19:47





С 1 февраля 2021 года граждане России смогут попасть на территорию Грузии только воздушным путем. При прохождении пограничного контроля в аэропорту, они должны предъявить документ подтверждающий прохождение полного курса вакцинации ковид-вакциной любого типа.



«Граждане ни одной страны не могут въехать в Грузию наземным транспортом [за некоторыми исключениями]», — сообщили изданию «Батумелеби» на горячей линии правительства Грузии.



«Исключение составляют граждане Грузии, возвращающиеся в страну, иностранные бизнесмены, водители международных морских перевозок или иностранцы, состоящие в браке с гражданами Грузии и др. Только эта категория граждан имеет право въехать в Грузию по суше в соответствии с действующими в стране правилами].



В 2020 году во время пандемии 78,365 граждан России въехали в Грузию наземным транспортом [через Таможенно-пропускной пункт «Казбеги» ]. Таковы официальные данные МВД Грузии [март-декабрь].



Так например, в марте 2020 года через КПП «Казбеги» прибыло 32,788 граждан России, в апреле — 3,496, в декабре — 6,190 человек.



По данным МВД Грузии и Таможенного департамента, это граждане России, которые являются водителями международных [транзитных] перевозок, либо имеют двойное гражданство, либо граждане России, чьи супруги или дети до 13 лет являются гражданами Грузии.



В январе-феврале 2020 года [т.е. до введения ограничений из-за пандемии] через КПП «Казбеги» в Грузию въехало вдвое больше граждан России — 151,715 человек.



С 1 февраля Грузия упростила правила въезда для иностранных граждан. В страну может заехать гражданин любой страны, прошедший полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.



Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.



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