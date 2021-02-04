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НПО: действующие ограничения на передвижение противоречат Конституции Грузии
04.02.2021 20:23
Неправительственные организации (НПО) выступили с заявлением, касательно решения правительства Грузии оставить в силе действующий в стране комендантский час.
По мнению НПО, ограничение свободы передвижения в том виде, в котором оно действует сегодня, противоречит Конституции Грузии.
В частности, по мнению авторов заявления, комендантский час установлен постановлением правительства Грузии, а согласно Конституции Грузии ограничение свободы передвижения должно быть основано на законе принятом парламентом Грузии.
«Делегирование свободы передвижения правительству Грузии допустимо, если предварительные условия, объем и содержание ограничения определены законом, а правительство только указывает, каким путем оно должно быть обеспечено», — заявили подписанты.
НПО отмечают, что, хотя «Закон об общественном здравоохранении» обеспечивает формальную правовую основу для правительственных ограничений свободы передвижения, он настолько общий и расплывчатый, что фактически на его основе правительству могут быть делегированы любые полномочия.
По мнению авторов заявления, это само по себе противоречит вышеупомянутому правилу делегирования полномочий, прописанному в Конституции Грузии.
«Нынешний комендантский час непропорционально ограничивает свободу передвижения людей, вызывает обоснованные сомнения в целесообразности и не является наименее ограничивающим правовым средством. Мы призываем правительство Грузии отменить комендантский час и положить конец необоснованному ограничению прав человека и использованию неконституционных мер по борьбе с распространением COVID-19», — говорится в заявлении.
Центр по правам человека (HRC)
Институт демократии и безопасного развития (IDSD)
Transparency International Georgia (TI Georgia)
Движение за равенство
Инициатива по реабилитации уязвимых групп (RIVG)
Партнерство за права человека (PHR)
Грузинская ассоциация реформ (GRASS)
4 февраля 2021 года правительство Грузии объявило, что часть ограничений будет снята 8 и 15 февраля. Однако ограничение передвижения с 21:00 до 5:00 часов по решению правительства осталось в силе.
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