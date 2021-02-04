

НПО: действующие ограничения на передвижение противоречат Конституции Грузии

04.02.2021 20:23





Неправительственные организации (НПО) выступили с заявлением, касательно решения правительства Грузии оставить в силе действующий в стране комендантский час.



По мнению НПО, ограничение свободы передвижения в том виде, в котором оно действует сегодня, противоречит Конституции Грузии.



В частности, по мнению авторов заявления, комендантский час установлен постановлением правительства Грузии, а согласно Конституции Грузии ограничение свободы передвижения должно быть основано на законе принятом парламентом Грузии.



«Делегирование свободы передвижения правительству Грузии допустимо, если предварительные условия, объем и содержание ограничения определены законом, а правительство только указывает, каким путем оно должно быть обеспечено», — заявили подписанты.



НПО отмечают, что, хотя «Закон об общественном здравоохранении» обеспечивает формальную правовую основу для правительственных ограничений свободы передвижения, он настолько общий и расплывчатый, что фактически на его основе правительству могут быть делегированы любые полномочия.



По мнению авторов заявления, это само по себе противоречит вышеупомянутому правилу делегирования полномочий, прописанному в Конституции Грузии.



«Нынешний комендантский час непропорционально ограничивает свободу передвижения людей, вызывает обоснованные сомнения в целесообразности и не является наименее ограничивающим правовым средством. Мы призываем правительство Грузии отменить комендантский час и положить конец необоснованному ограничению прав человека и использованию неконституционных мер по борьбе с распространением COVID-19», — говорится в заявлении.



Центр по правам человека (HRC)

Институт демократии и безопасного развития (IDSD)

Transparency International Georgia (TI Georgia)

Движение за равенство

Инициатива по реабилитации уязвимых групп (RIVG)

Партнерство за права человека (PHR)

Грузинская ассоциация реформ (GRASS)

4 февраля 2021 года правительство Грузии объявило, что часть ограничений будет снята 8 и 15 февраля. Однако ограничение передвижения с 21:00 до 5:00 часов по решению правительства осталось в силе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





