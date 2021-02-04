

Цкитишвили: Каждое решение основано на поиске баланса

04.02.2021 20:42





"Ясно, что любой власти непросто принимать непопулярные меры, и когда мы говорим даже о самых легких ограничениях, это дискомфорт", - заявила первый вице-премьер Майя Цкитишвили.



По её словам, каждое решение, принимаемое правительством, с самого первого дня эпидемии, основано на поиске баланса между экономикой и здоровьем сограждан.



«Мы прекрасно понимаем, что каждое ограничение автоматически означает негативное влияние на экономическое развитие, которое напрямую влияет на благосостояние граждан. К счастью, за эти два месяца мы смогли успешно справиться с распространением инфекции, что позволило нам предпринять смелые шаги. Мы хотели бы снять гораздо больше ограничений, чем того хотят оппозиционные политические партии, но мы очень хорошо понимаем, насколько мы несем ответственность как за экономическое развитие, так и за здоровье наших сограждан. Такие деструктивные силы не могут не осознавать, насколько опасны такие призывы к неповиновению и создавать ощущение, что пандемии больше не существует, что мир уже победил пандемию и, следовательно, нам не нужны никакие ограничения, когда у нас ежедневно все еще по 500 случаев заражения в день. Напоминаем, что в конце лета у нас было 30-40 случаев коронавируса, но затем вирус быстро распространился», - сказала Майя Цкитишвили.



Сегодня стало известно о том, что правительство отменяет часть ограничений раньше запланированного срока.



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