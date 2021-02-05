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Меркель: Я вижу свет в конце туннеля, но нужно продержаться еще несколько недель
05.02.2021 11:32
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с коронавирусом в интервью телеканалу RTL.
По ее словам, пик второй волны уже прошел.
Меркель призвала граждан еще немного продержаться. Она отметила, что с началом вакцинации больницы будут не настолько сильно перегружены, так как пожилые люди станут меньше болеть. «Я вижу слабый свет в конце туннеля, но это невероятно трудное время», — сказала она.
Канцлер добавила, что пандемия оказалась слишком продолжительной как для нее лично, так и для граждан. Несмотря на это, вакцины от коронавируса появились довольно быстро, подчеркнула она.
Ранее Меркель предупредила граждан о серьезной опасности мутировавшего коронавируса. По ее словам, найденный в Германии новый штамм вируса угрожает стране. 20 января она продлила действие жестких ограничений по борьбе с распространением инфекции до 14 февраля.
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