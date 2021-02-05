

Председателя оппозиционной партии ЕНД вызвали в прокуратуру

05.02.2021 11:36









Никанор Мелия вызван в Генеральную прокуратуру Грузии для предупреждения о последствиях несоблюдения условий залога, установленного в качестве меры пресечения. Информацию распространила Генпрокуратура.



По данным прокуратуры, 25 июня 2019 года депутат Никанор Мелия был привлечен к уголовной ответственности за руководство и участие в групповых беспорядках.



По решению Тбилисского городского суда, Никанору Мелия был определен залог в размере 30 000 лари, и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг.



«1 ноября 2020 года, выступая с публичным заявлением в месте массового собрания, обвиняемый Никанор Мелия снял наложенный на него на основании решения суда браслет электронного наблюдения, что практически исключило наличие наложенных юридических гарантий надлежащего правового поведения. Соответственно, по запросу прокуратуры было затребовано ужесточение меры пресечения, в частности, увеличение размер залога до 100 000 лари. Согласно постановлению Тбилисского городского суда от 3 ноября 2020 года, ранее применявшаяся к обвиняемому Никанору Мелия мера пресечения была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари», — заявили в прокуратуре.



По данным прокуратуры, Мелия не выплатил залог в сроки, установленные судом.



«На основании вышеизложенного в отношении Никанора Мелия будет оформлен протокол, в соответствии с которым ему будет предоставлен дополнительный недельный период для выплаты залога. Также ему будет уточнено, что в случае неуплаты залога или если он не предоставит залог с равноценным недвижимым имуществом, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы», — заявили в прокуратуре.





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