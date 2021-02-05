

«Лело» предлагает проведение досрочных выборов весной 2022 года

05.02.2021 12:47





Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе считает, что наиболее реальным решением политического кризиса является проведение полностью пропорциональных выборов, при «естественном барьере» (т.е. нулевом) весной 2022 года по новой избирательной системе и новым составом Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК).



Хазарадзе объясняет перенос даты проведения досрочных выборов на 2022 год тем, что в этом году проводятся выборы в органы местного самоуправления, а проводить выборы одновременно будет сложно и «нереально».



«Призываем гражданское общество, неправительственные организации активно включиться в процесс разрядки этой тяжелой ситуации. Время работает против интересов всех нас и страны! Поскольку чем дольше продлится политический кризис, тем больше обострится экономическая и социальная ситуация, обеднеет страна! Тем сложнее будет выйти из этого тупика. Нужно помнить, что будущее нашей страны в руках не только политических партий, но и каждого гражданина!», — говорится в заявлении Хазарадзе.



По словам политика, он не собирается продолжать «бессмысленные переговоры с властью», без объявления о проведении досрочных парламентских выборов.



«После решения, принятого в парламенте, мы еще раз заявляем, что «Лело» и остальная оппозиция, которой сфальсифицировали и у которой украли выборы, не собираются смиряться с этим и входить в парламент. Для правящей партии это должно быть ясно, как день, мы не собираемся торговаться с ними и продолжать беспредметные переговоры, если не будет выполнено наше главное требование и не будет достигнута главная цель — назначение досрочных выборов. Если этого не произойдет, будет оформлен однопартийный парламент, и «Грузинской мечте» придется взять полную ответственность за однопартийное управление страной и создавшийся кризис, а более половины населения Грузии останется без представительства в парламенте», — сказал Хазарадзе.



Большинство оппозиционных партий считают, что парламентские выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы, поэтому они отказались входить в парламент и требуют повторных выборов. Власти отвергают эти обвинения и отказываются проводить досрочные выборы.



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