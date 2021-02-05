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Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил ей о вопросе Грузии - депутат
05.02.2021 14:49
Примечательно, что Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил ей о вопросе Грузии, - заявил журналистам председатель комитета по внешним отношения парламента Грузии Николоз Самхарадзе, откликаясь на разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По его словам, вопрос Грузии стоит на очень высоком уровне в международной повестке дня.
«Очень важно, что между Блинкеном и Лавровым был рассмотрен вопрос Грузии, и весьма примечательно то, что в распространенном Россией пресс-релизе не говорилось о вопросе Грузии, Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил ей о вопросе Грузии.
Вопрос Грузии стоит на очень высоком уровне в международной повестке дня. Разумеется, в этом случае я имею в виду агрессию против Грузии и деоккупацию наших двух регионов. Очень обнадеживающее то, что на первой же встрече новая американская администрация остро поставила этот вопрос, и мы лишь приветствуем это и не пожалеем усилий для того, чтобы вопрос Грузии был всегда в повестке дня не только между Америкой и Россией, а в повестке дня ЕС-Россия и, вообще, всего мира.
Новая администрация США очень хорошо знает Грузию, регион, кроме того, во время войны большая их часть работала в государственных структурах, так что, для них эти проблемы не новы и, исходя из этого, их однозначная позиция заключается в том, что территориальная целостность должна быть восстановлена и Россия должны выполнить взятые на себя обязательства. Следовательно, для нас очень важно, чтобы эта политика продолжалась и еще более активизировалась, а также, чтобы США играли еще большую роль в безопасности Черноморского региона и на пути вступления Грузии в НАТО», - заявил Самхарадзе.
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