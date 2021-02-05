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В парламенте зарегистрирована инициатива о создании временной следственной комиссии по изучению выборов 31 октября
05.02.2021 15:18
«Парламент Грузии зарегистрировал постановление о создании временной следственной комиссии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
«В силе остается условие — если в результате расследования кто-то обнаружит однопроцентную фальсификацию и отклонение в результатах выборов в пользу «Грузинской мечты», мы проведем внеочередные выборы. Единственное, что мы часто слышим от оппозиции как аргумент — это абсурдная и неслыханная версия, согласно которой — уже поздно. Говорят о том, что «документы уже исправлены» и так далее. Мы не можем не потребовать от них объяснений по данному вопросу», — сказал Мдинарадзе.
По его словам, оппозиция должна ответить на вопрос, даже теоретически, что должно было бы произойти, если бы их спекуляция соответствовала правде.
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