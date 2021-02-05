

«Грузинская мечта» заявляет, что отношения с США находятся на высшем уровне

05.02.2021 15:19





«Наш стратегический партнер — Соединенные Штаты, по-прежнему заинтересованы судьбой Грузии, что свидетельствует о беспрецедентно высоком регистре наших отношений», — заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.



Сарджвеладзе прокомментировал информацию Госдепартамента США о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым обратил внимание на российскую военную агрессию в Грузии и Украине.



«Наш стратегический партнер — Соединенные Штаты Америки, естественно, и дальше будут интересоваться судьбой Грузии, ситуацией в нашей стране. Тем более, на фоне того, с какими вызовами мы сегодня сталкиваемся и, конечно, это по-прежнему свидетельствует о беспрецедентно высоком регистре наших отношений, в которых мы находимся со стратегическим партнером.



Соответственно, это хорошо и во всех случаях обнадеживает нашу страну, потому что для нас очень важно, чтобы этот курс поддерживался Соединенными Штатами», — заявил Михаил Сарджвеладзе.





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