

Ника Мелия отказался выплачивать залог

05.02.2021 17:03





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что не собирается выплачивать залог, установленный в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.



Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии назвал «фарсом» продолжающее против него следствие. Мелия считает все это частью «действительно правильной борьбы», в которой правда – на его стороне.



«Платить не буду и задержать меня не выйдет! Я с большим уважением отношусь к государственным институтам, но, когда в стране прокуратура – это собственность Шотадзе-Парцхаладзе, когда в стране суды – это собственность Мурусидзе-Чинчаладзе, а парламент представляет лицо Кобахидзе-Гаврилова, и все эти институты сосредоточены в руках у Иванишвили, простите, но у меня нет никакого морального права, чтобы участвовать во всей этой лжи и фарсе», — заявил политик на брифинге.



Мелия не ответил на дополнительные вопросы журналистов и не уточнил, планирует ли он явиться в прокуратуру.



Политика вызвали в прокуратуру, чтобы сделать предупреждение о последствиях неисполнения судебного решения. Следственное ведомство обещает обратится в суд с просьбой об изменении избранной для Мелия меры пресечения на тюремное заключение, если он не выплатит залога в размере 70 тысяч лари в течение недели.



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