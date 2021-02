ТI: 6 из 10 компаний, получивших крупные суммы в результате прямых закупок, являются донорами «Грузинской Мечты»

Transparency International Georgia (TI) изучила 10 грузинских частных компаний, которые получили больше всего денег от упрощенных (прямых) государственных закупок в 2020 году. В прошлом году все 10 компаний получили контракты на общую сумму 165 миллионов лари.



Из 10 компаний 6 являются донорами «Грузинской мечты». Их владельцы и/или директора в период с 2016 по 2020 год пожертвовали правящей партии и Саломе Зурабишвили в общей сложности 668 тысяч лари.



Кроме того, две компании ( In-Si и Anagi) участвуют в проектах Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили.



Эти 6 компаний получили в общей сложности 54 миллиона лари в результате государственных закупок по упрощенным процедурам в 2020 году и 149 миллионов лари в 2013-2020 годах.



Как правило, получение контракта с высокой стоимостью посредством прямых государственных закупок разрешено законом и в некоторых случаях является неотложной необходимостью. Жертвовать деньги правящей партии тоже законно. Однако, когда государственные учреждения предоставляют прямые контракты на государственные закупки донорам правящей партии, это вызывает логические сомнения в возможной коррупции и неэффективных расходах. В таких делах должны быть заинтересованы Государственное агентство по закупкам, Государственный контроль и следственные органы.



Подробная информация об упомянутых 6 компаниях, владельцы и директора которых являются донорами «Грузинской мечты» и / или Саломе Зурабишвили.



Компания «In-Si» — 15,7 млн лари

Компания «In-Si» в 2020 году получила 4 контракта на сумму до 15,7 миллиона лари в рамках упрощенных государственных закупок. Фонд развития Тбилиси передал этой компании все четыре контракта на различные инфраструктурные работы.



До 2020 года In-Si получила 105 миллионов лари по упрощенным договорам о государственных закупках, из которых 85 миллионов поступило из Фонда развития Тбилиси. Компания начала получать государственные контракты в ноябре 2015 года.



Кроме того, In-Si выиграла открытые тендеры на сумму 46 миллионов лари с 2011 по 2020 год. В мае 2020 года компания выиграла самый крупный тендер — на сумму 34 миллиона лари. Заказчиком по-прежнему был Фонд развития Тбилиси.



Николоз Чиковани является стопроцентным владельцем In-Si, а директором является Звиад Тоидзе, который в октябре 2016 года пожертвовал 50 тысяч лари «Грузинской мечте».



In-Si является разработчиком Tabori-Resorts — одного из проектов Panorama Tbilisi. «Панорама Тбилиси», в свою очередь, является проектом Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили.



Компания GT Group — 12 миллионов лари

В 2020 году компания GT Group получила 104 контракта на сумму до 12 миллионов лари в рамках упрощенных государственных закупок.



Самый крупный контракт стоимостью 3 миллиона евро был подписан с Тбилисской транспортной компанией в марте 2020 года на ремонт и техническое обслуживание автобусов. Обязательным условием проведения упрощенной закупки в 2019 году стала доставка 220 автобусов на сумму 65 миллионов лари в мэрию Тбилиси. В целом Закон о государственных закупках допускает исключения, чтобы гарантировать качество товаров и услуг, использовать прямые закупки и получать услуги от компании, у которой вы приобрели основные товары (в данном случае автобусы).



До 2020 года с компанией были подписаны контракты о прямых государственных закупках на сумму до 3,5 млн лари. Более того, GT Group получила более 100 миллионов лари через открытые тендеры.



Владельцами GT Group являются Гиоргий Гвелесиани, Гиоргий Тавдишвили и Темур Устиашвили, который также является директором компании. В сентябре 2016 года Устиашвили пожертвовал «Грузинской мечте» 60,000 лари. В 2016 и 2018 годах Георгий Гвелесиани пожертвовал «Грузинской мечте» и Саломе Зурабишвили в общей сложности 120,000 лари соответственно. До июня 2020 года генеральным директором компании был Леван Гогсадзе, который в 2016 году пожертвовал «Грузинской мечте» 38 тысяч лари.



Компания Alpha — 9 миллионов лари

В 2020 году компания Alpha получила 3 крупных контракта на сумму до 9 млн лари в рамках упрощенных государственных закупок. Особого внимания заслуживает контракт на сумму 2,808,400 долларов США, подписанный с Агентством сельского и сельскохозяйственного развития. Согласно этому контракту компания должна была поставить 5,000 тонн сахара и 400 тонн лапши из Российской Федерации и Беларуси.



До 2020 года с Alpha были подписаны контракты на прямые государственные закупки на сумму 15,000 лари, а на государственных тендерах было получено до 2 миллионов лари. Компания получает госконтракты с 2015 года.



Компания Alpha пожертвовала «Грузинской мечте» 120 тысяч лари в июле 2016 года. Коба Курдгелашвили является владельцем 100% компании, директором является Гурам Бродзели. Коба Курдгелашвили был мажоритарным депутатом парламента от «Единого национального движения» (ЕНД) в 2008-2012 годах.



Компания New Road — 6,8 миллиона лари

Компания New Road в 2020 году получила один контракт на сумму 6,8 миллиона лари в рамках упрощенных государственных закупок. Этот контракт был подписан с Департаментом автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры для оказания помощи при стихийных бедствиях в муниципалитете Они.



До 2020 года New Road не подписывала никаких упрощенных договоров о государственных закупках, но получила до 190 миллионов лари на государственных тендерах. Компания выигрывает тендеры с 2011 года.



Давид Жгенти — 100% владелец и генеральный директор New Road. В 2017 году он пожертвовал «Грузинской мечте» 30 тысяч лари.



Компания Universal Spirits — 5,7 миллиона лари

Компнаия Universal Spirits в 2020 году получила 19 контрактов на сумму 5,7 миллиона лари в рамках упрощенных государственных закупок. 18 из этих контрактов были подписаны с государственной компанией Akura .



До 2020 года Universal Spirits получила контракты на общую сумму до 6 миллионов лари в рамках упрощенных государственных закупок. В предыдущие годы контракты в основном заключались также с Akura. Universal Spirits получает упрощенные государственные контракты с 2015 года. Компания не участвовала в публичных тендерах.



100% -ным владельцем компании Universal Spirits является ООО «Ассоциация производителей спиртных напитков Грузии», ее директором является Владимир Потолашвили. Ираклий Бекаури — директор ООО «Ассоциация производителей спиртных напитков Грузии».



Бекаури пожертвовал 30,000 лари Саломе Зурабишвили в 2018 году и в общей сложности 60,000 лари «Грузинской мечте» в июне 2019 и марте 2020 года.



Владельцами Ассоциации производителей спиртных напитков Грузии являются Вахтанг Каричашвили (80% доли) и Гиоргий Гамбашидзе (20% доли). Как сообщает Studio Monitor, Вахтанг Каричашвили является бизнес-партнером двоюродного брата Бидзины Иванишвили, Учи Мамацашвили.



Вахтанг Каричашвили и Гиоргий Гамбашидзе также владеют ООО «K & Georgian Spirits», директором которого является Ираклий Бекаури. В 2020 году компания получила от Министерства обороны 2 контракта на сумму 65,000 лари . Первый контракт был заключен 16 марта. Ираклий Бекаури пожертвовал «Грузинской мечте» 20,000 лари тремя днями ранее, 13 марта.



Компания Mziuri — 4,5 миллиона лари



Компания Mziuri в 2020 году получила 8 контрактов на сумму 4,5 миллиона лари в рамках упрощенных государственных закупок. Стоит упомянуть контракт на 1 424,400 долларов, подписанный с Агентством сельского и сельскохозяйственного развития . По этому контракту компания должна была поставить 1,5 миллиона литров подсолнечного масла из Российской Федерации.



До 2020 года компания Mziuri не имела большого опыта в сфере государственных закупок. Она не участвовала в публичных тендерах. В 2012-2019 годах через упрощенные государственные закупки компания получила 8 контрактов с низкой стоимостью (до 55,000 лари).



Акакий Ахвледиани является 100% владельцем компании Mziuri. Директором компании является Шота Басилашвили, который в 2017 году пожертвовал «Грузинской мечте» 50 тысяч лари, а в 2010 году Саломе Зурабишвили — 30 тысяч лари соответственно. Димитри Рамишвили, член наблюдательного совета «Мзиури», пожертвовал столько же «Грузинской мечте» и Саломе Зурабишвили. Эти люди пожертвовали правящей партии в общей сложности 160 000 лари.



