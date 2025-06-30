Американская академия им. Залдастанишвили осуждает политические репрессии в стране

30.06.2025 12:44





Учителя, сотрудники, выпускники и члены Наблюдательного совета Американской академии имени Гиви Залдастанишвили распространили совместное заявление, в котором осуждают политические репрессии и расценивают действия властей как политику, направленную против гражданского общества.



Как они отмечают, среди арестованных вместе с другими гражданами находятся основатели академии Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, супруга одного из преподавателей Нино Даташвили и супруг выпускницы академии – Гиорги Вашадзе.



«Мы, учителя, сотрудники, выпускники и члены Наблюдательного совета Американской академии имени Гиви Залдастанишвили, выражаем обеспокоенность в связи с репрессивной политикой, которую власти проводят против гражданского общества. Объектами политических репрессий стали представители разных профессий и возрастных групп. Вместе с другими гражданами были арестованы основатели нашей школы Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, супруг преподавателя нашей школы Нино Даташвили, супруг выпускницы – Гиорги Вашадзе.



Наша школа была основана в соответствии с верой Гиви Залдастанишвили в то, что Грузия больше никогда не станет тоталитарным государством, а грузинская молодежь станет достойной частью демократического мира. К сожалению, сегодня обе эти цели так же далеки, как никогда прежде.



Мы требуем немедленного прекращения политически мотивированных преследований основателей нашей школы, членов семей учителей и выпускников, а также всех наших сограждан.





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