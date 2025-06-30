Кобахидзе: Это первый прецедент в мире, когда оппозиционер объявляет голодовку и выдвигает требования оппозиции

30.06.2025 12:48





Наверное, это первый прецедент в мире, когда оппозиционер проводит голодовку и выдвигает требования оппозиции - вчера все еще раз убедились, в каком тяжелом положении радикальная оппозиция, на пике вывели 2000 человек, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, откликнувшись на вчерашнюю акцию, а также на голодовку оппозиционного политика Элене Хоштария.



«Это, наверное, первый прецедент в мире, когда оппозиционер объявляет голодовку и выдвигает требования оппозиции. Такого история человечества не помнит. Это само по себе говорит о тяжелом положении, которое сегодня у радикальной оппозиции. Это само по себе хорошо для того, чтобы страна продолжала мирное и стабильное развитие. Вчера все еще раз убедились, в каком тяжелом положении радикальная оппозиция. 4 партии, 40 НПО, финансирование европейской бюрократии, «дип стейт», все вместе было включено, и на пике вывели 2000 человек. Это радикальная оппозиция сегодня...



Вчера вышли 2000 грузин, это полное фиаско в условиях полной мобилизации. Больше не было, со всей ответственностью говорю. Как бы вам ни было грустно, вчера на пике вышло 2000 грузин.



Реально мы все видим, что представители оппозиции не могут что-то поделить друг с другом. Есть внутреннее противостояние. Это очень хорошо, в том числе и в отношении выборов самоуправления. Есть две партии, которые хотят участвовать, две, которые не хотят участвовать. Это разделение в радикальной оппозиции очень хорошо. В конечном итоге, все одно, но там есть личные амбиции, личные противостояния, субъективные интересы. Чем больше таких расколов будет внутри радикальной оппозиции, тем лучше для национальных интересов нашей страны», - сказал Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





