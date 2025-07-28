TI: члены «Мечты» покупают недвижимость в Евросоюзе, создают компании

28.07.2025 14:14





НПО Transparency International-Georgia (TI) распространяет информацию о недвижимости и компаниях, принадлежащих действующим и бывшим членам партии «Грузинская мечта» в разных странах Евросоюза.



Авторы обращают внимание на то, что в то время как Грузия находится на грани потери визовой либерализации с ЕС из-за политики «Грузинской мечты», чиновники партии Иванившвили покупают недвижимость в Европе, создают компании и получают гражданство ЕС для своих детей, о чем свидетельствуют и открытые источники.



Transparency International/Georgia провела обнаружила информацию о 18 лицах (нынешних и бывших членах «Грузинской мечты», чиновниках и бизнесменах, близких к партии), которые владеют компаниями или недвижимостью в странах ЕС:



Франции;

Германии;

Нидерландах;

Чехии;

Испании;

Дании;

Словакии;

Венгрии;

Греции;

на Кипре.

TI сообщает, что империя семьи Иванишвили, около 20 иностранных компаний, через которые семья владеет до 125 грузинскими компаниями и крупной недвижимостью, зарегистрированы в европейских юрисдикциях: Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и Франции.



Бидзина Иванишвили по-прежнему является гражданином Франции.



Недвижимость:



Бидзина Иванишвили и его cупруга владеют двумя объектами недвижимости в Париже:



земельный участок площадью 1 935 кв.м и жилой дом площадью 300 кв. м в Париже по адресу: 1 Allée des Robichons, La Celle-Saint-Cloud, 78170. Владелец недвижимости — Екатерина Хведелидзе.

участок площадью 110 925 кв.м, преимущественно покрытый лесом, в Париже Rue de la Princesse, Louveciennes, 29. Непосредственным владельцем недвижимости является зарегистрированная во Франции компания по управлению недвижимостью SCI Du 29 Rue De La Princesse, которой совместно владеют Бидзина Иванишвили и его супруга.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе владеет 7-комнатной квартирой в Париже, которую он приобрел в начале 2022 года за 3,5 млн евро. Квартира официально принадлежит компании под названием Kala Capital, которая была зарегистрирована Кахой Каладзе и его супругой в начале 2022 года и в настоящее время полностью принадлежит Ануки Арешидзе. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и квартира – 49 Boulevard Lannes.



Считается, что все четверо детей Кахи Каладзе являются гражданами ЕС, поскольку они родились в Италии и Франции.



Деловой партнер Бидзины Иванишвили и владелец проправительственного телеканала TV Imedi Ираклий Рухадзе владеет своими грузинскими бизнес-активами через несколько компаний, зарегистрированных в Нидерландах, а именно:



TV Imedi → Media Finance Group B.V.;

Liberty Bank → Georgian Financial Group B.V.;

Georgian Cement (ранее Heidelberg Cement) → Caucasuscement Holding B.V. и Cement Invest B.V.;

Руставский металлургический завод → Tolanius Beheer B.V..





Источник: Новости - Грузия

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