В Госдуме недовольны акцией протеста в Тбилиси против российских «армейских» фехтовальщиков

28.07.2025 11:07





В Госдуме выразили недовольство акцией протеста в Тбилиси против российских фехтовальщиков. Замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) должна отреагировать на скандал в Грузии в дни Чемпионата мира по фехтованию.



Антироссийски настроенные лица, по словам Свищева, устроили «безобразную провокацию», где прослеживается «украинский след, и, возможно, других стран».



Он отметил, что грузинские правоохранители заняли «достаточно жесткую позицию» по пресечению этих действ, но «можно было еще более жестко отнестись к нарушителям».



«Но это законы Грузии, и мы не будем их обсуждать, хотя страна-организатор соревнований берет ответственность и за визовую поддержку, и за безопасность делегаций», — отметил депутат Госдумы.



Свищев заявил, что права граждан РФ в Тбилиси были ущемлены.



«Даже если мы участвуем в нейтральном статусе, это не дает основания оскорблять их, оскорблять нашу национальную символику. <…> Надеюсь, будет реакция Международной федерации фехтования, поскольку она тоже является определенным гарантом. Если уж допустили наших спортсменов в нейтральном статусе, будьте любезны обеспечить им безопасность», — заключил Свищев.



Напомним, в Тбилиси прошла антироссийская акция протеста у нового Дворца спорта, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Активисты позже переместились к гостинице в Тбилиси, в которой проживают российские спортсмены, где стали зажигать петарды и сожгли флаг РФ.





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