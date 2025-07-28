Константин Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту Словацкой Республики

28.07.2025 13:25





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Константин Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



После церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча посла Грузии и президента Словакии.



В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Президент Словакии вновь подтвердил поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейских устремлений страны.







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