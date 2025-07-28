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Константин Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту Словацкой Республики


28.07.2025   13:25


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Константин Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча посла Грузии и президента Словакии.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Президент Словакии вновь подтвердил поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейских устремлений страны.


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