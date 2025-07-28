|
|
|
Константин Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту Словацкой Республики
28.07.2025 13:25
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Константин Квачакидзе вручил верительные грамоты президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
После церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча посла Грузии и президента Словакии.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Президент Словакии вновь подтвердил поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейских устремлений страны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна