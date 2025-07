Рауфоглу: три сенатора были введены в заблуждение в связи с MEGOBARI Act

Корреспондент Foreign Press в США Алекс Рауфоглу пишет, что три американских сенатора — Рэнд Пол, Майк Ли и Маркуэйн Маллен — были введены в заблуждение лоббистскими группами, которые заявили им, что MEGOBARI Act подводит под санкции всю Грузию.



«Источники сообщают мне, что все три сенатора были дезинформированы лоббистскими группами, утверждающими, что MEGOBARI Act «налагает санкции на всю страну». НЕПРАВИЛЬНО», — пишет Рауфоглу.



Напомним, ранее журналист сообщил, что принятие MEGOBARI Act в Сенате было отложено вышеупомянутыми тремя сенаторами.



«Закон MEGOBARI, важный двухпартийный законопроект, который вводит санкции в отношении приспешников Путина и поддерживает евроатлантическое будущее Грузии, блокируется сенаторами: Маркуэйн Маллин, Майк Ли, Рэнд Пол. У меня есть только один вопрос: ПОЧЕМУ… этот важный законопроект был принят Палатой представителей и SFRC», — писал ранее журналист.



Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).



Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.



MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).



MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



