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Вашадзе: Вовремя нужно начать консультации по созданию единого центра сопротивления


28.07.2025   12:06


«Пора начать консультации по созданию Единого центра сопротивления — именно этого требует народ: не формальной, а реальной, действенной и мощной альтернативы», — говорится в заявлении лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, распространённом пресс-службой партии.

«Приветствую инициативу Зураба «Гирчи» Джапаридзе и полностью разделяю его мнение о необходимости единства и продолжения общей борьбы. Без объединения Грузия не сможет победить.

Сегодня в стране российская автократия Иванишвили борется за выживание всеми доступными средствами, и если мы не предложим обществу реальную альтернативу, нам ещё долго придётся терпеть вредный для страны режим. Общество ждёт конкретных и действенных шагов.

Нужно не просто в очередной раз говорить, а сделать конкретные шаги для реального объединения. Существует 8-пунктный план, и нам нужно следовать ему.

Я предлагаю всем проевропейским партиям, гражданским движениям и протестным группам немедленно начать консультации по созданию единого центра сопротивления, где единство будет означать общий бренд и единый фронт против Иванишвили. Это то, чего требует народ — не показную, а настоящую, сильную и действенную альтернативу.

Времени больше нет — народ требует нашего объединения! Объединение делом, а не словами! Если не сейчас — то когда?!», — говорится в заявлении Георгия Вашадзе.


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