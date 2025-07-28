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Десятки рейсов отменены из-за сбоя в информационной системе «Аэрофлота»


28.07.2025   12:38


Десятки рейсов отменены из-за сбоя в информационной системе российской авиакомпании «Аэрофлот».

Как сообщает авиакомпания, с сегодняшнего утра отменены 42 регулярных рейса из российской столицы. Среди них рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань и Минск.

Кроме того, авиакомпания настоятельно рекомендовала пассажирам отмененных рейсов забрать предварительно зарегистрированный багаж и покинуть аэропорт «Шереметьево». Возврат денег за билеты будет возможен в течение десяти дней.

«Аэрофлот» не исключает переноса и других рейсов, запланированных на этот день.

Кроме того, по данным российских СМИ, транспортная прокуратура начала проверку по факту сбоя в информационной системе.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиационная группа. Объединяет авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В 2024 году пассажиропоток всех трех авиакомпаний превысил 55 миллионов человек.

Для справки, в последнее время авиарейсы в России отменялись несколько раз. Причиной тому стали атаки украинских дронов.


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