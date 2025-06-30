Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: «Дип стэйт» использует финансирование ЕС для поощрения революционных процессов в Грузии


30.06.2025   13:16


«Тот факт, что НПО, финансируемые из фондов Евросоюза, организуют акции на 2000 человек, требуют свержения власти и т. д., создаёт очень печальную реальность. Подобные факты и действия крайне негативно сказываются не только на европейской бюрократии, но и на имидже всего Евросоюза в нашей стране», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, все видят, что«Дип стэйт» использует финансирование ЕС для поощрения революционных процессов в Грузии.

«Хорошо то, что у этих процессов нет никакой перспективы, но сам по себе факт, что НПО, финансируемые из фондов ЕС, организуют митинги на 2000 человек, требуют свержения власти и так далее — создаёт очень печальную реальность. Такие факты и действия крайне негативно отражаются не только на европейской бюрократии, но и на имидже всего Евросоюза в нашей стране. Поэтому никого не удивляет, что доверие даже к ЕС резко снизилось — с 80% почти до 50%. Потому что европейская бюрократия, управляемая со стороны «Дип стэйта», полностью разрушает доверие грузинского общества к европейским структурам», — заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна