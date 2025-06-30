Кобахидзе: «Дип стэйт» использует финансирование ЕС для поощрения революционных процессов в Грузии

30.06.2025 13:16





«Тот факт, что НПО, финансируемые из фондов Евросоюза, организуют акции на 2000 человек, требуют свержения власти и т. д., создаёт очень печальную реальность. Подобные факты и действия крайне негативно сказываются не только на европейской бюрократии, но и на имидже всего Евросоюза в нашей стране», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, все видят, что«Дип стэйт» использует финансирование ЕС для поощрения революционных процессов в Грузии.



«Хорошо то, что у этих процессов нет никакой перспективы, но сам по себе факт, что НПО, финансируемые из фондов ЕС, организуют митинги на 2000 человек, требуют свержения власти и так далее — создаёт очень печальную реальность. Такие факты и действия крайне негативно отражаются не только на европейской бюрократии, но и на имидже всего Евросоюза в нашей стране. Поэтому никого не удивляет, что доверие даже к ЕС резко снизилось — с 80% почти до 50%. Потому что европейская бюрократия, управляемая со стороны «Дип стэйта», полностью разрушает доверие грузинского общества к европейским структурам», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





