

Россия выслала трех европейских дипломатов, обвинив их в участии в акциях за Навального

05.02.2021 19:29





МИД России объявил о высылке трех европейских дипломатов, которые, по данным ведомства, участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января, сообщает «Медуза».



Персонами нон грата объявлены сотрудники генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства Германии в Москве. Им предписано покинуть РФ «в ближайшее время».



Послы трех стран были вызваны в МИД России. Им было заявлено, что такие действия сотрудников «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».



2 февраля некоторые западные дипломаты приехали к Мосгорсуду, где выносился приговор Навальному. В МИД РФ назвали это вмешательством в дела России. В посольстве Великобритании в России охарактеризовали это как «обычную практику».



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