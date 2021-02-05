

Члены Европарламента направили письмо председателю парламента Грузии

05.02.2021 20:28





В письме европарламентарии откликаются на обнародование телефонного номера гендиректора «Мтавари архи» («Главного канала») Ники Гварамия председателем комитета по образованию, науке и культуре парламента Грузии Теей Цулукиани и отмечают, что «очень неприятно и неэтично, когда без предупреждения нарушается фундаментальное право на личную жизнь в стенах парламента».



Кроме того, европарламентарии выражают удивление в связи с тем, что, из-за оценки этого факта Тея Цулукиани потребовала «объяснений» у посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.



В письме европарламентарии подчеркивают, что сделанное Харцелем заявление не выражает лишь «его личное мнение, а выражает те фундаментальные ценности ЕС, к которым по идее стремится и Грузия».



«Уважаемый г-н Талаквадзе,



на прошлой неделе, когда члены новоизбранного парламента Грузии посетили Брюссель, они ознакомили нас с амбициозным планом сделать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. Мы дружески напомнили вашим коллегам, что амбициозные политические цели требуют таких амбициозных демократических стандартов.



С учетом этого, печально, неприятно и неэтично то, когда без предупреждения нарушается фундаментальное право на личную жизнь в стенах вашего учреждения. Столь же печально и просто является плохим тоном, когда после точной оценки событий со стороны посла ЕС ваши коллеги требуют объяснений.



Посол Харцель, который в течение последних месяцев не жалел усилий для того, чтобы у Грузии был действующий, плюралистичный и демократичный парламент, не выражает лишь «свое личное мнение», а выражает те фундаментальные ценности ЕС, к которым по идее стремится и ваша страна.



Исходя из интересов Грузии, чрезвычайно важно, чтобы все политические стороны действовали добросовестно и проявили энергичные усилия для нахождения политического выхода. В этом процессе не должно быть заявлений к противостоянию, личных нападок и подстрекательств к ущемлению. Ваш мандат, как председателя парламента, требует, чтобы в зале заседаний преобладал высокий стандарт порядочности, чтобы были обеспечены конструктивные дебаты и эффективный надзор за законодательным процессом.



Надеемся, что мы скоро увидим прозрачный и плюралистичный парламент, именно такой, какой ждет грузинский избиратель.



С уважением,



друзья Грузии, члены Европарламента», - говорится в письме, направленном Арчилу Талаквадзе.



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