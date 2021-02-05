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Районы Грузии получат паспорта безопасности
05.02.2021 21:54
Каждый район Грузии к 1 января 2022 года будет иметь свой паспорт безопасности для оценки рисков чрезвычайных ситуаций, говорится в постановлении правительства Грузии, обнародованном на сайте "Законодательного вестника".
Цель таких паспортов - определение рисков чрезвычайных ситуаций и их последствий. Также при их помощи Служба по чрезвычайным ситуациям сможет разработать оптимальные мероприятия по ликвидации ЧС.
В каждом паспорте, который заполняет мэрия района в координации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, будут карта района, точное указание его площади и населения. Также будут перечислены населенные пункты, где расположены жизненно важные объекты.
Кроме того в паспорт войдут такие данные, как плотность населения, уровень износа жилого фонда, число медучреждений и больниц, количество медработников, число мест общественного скопления.
В паспорт попадут такие данные, как число ЧС в год, в том числе природных, ущерб от ЧП, а также наличие опасных объектов и число аварий за год.
Кроме того, в паспорте будут указаны данные о средней продолжительности жизни населения, естественный прирост населения, число погибших в год, в том числе от ДТП, аварий на производствах, пожаров и ЧС вызванных природой.
Также в паспорте безопасности будет указано число трудоустроенных граждан и дееспособных граждан.
В паспорте будет указана средняя скорость ветра, температура, влажность, количество осадков и наиболее опасные районы.
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