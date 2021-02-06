

Премьер-министр Грузии провел видеоконференцию с вице-президентом Всемирного банка

06.02.2021 12:55





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде в формате видеоконференции обсудили стратегию и конкретные приоритеты партнерства Грузии и Всемирного банка, в том числе возможные направления поддержки со стороны Всемирного банка национального плана вакцинации Грузии.



По информации администрации правительства, в ходе беседы было подчеркнуто эффективное и плодотворное сотрудничество между правительством Грузии и Всемирным банком. Глава правительства отметил, что большое значение придается поддержке такого финансового института, как Всемирный банк, особенно в период, полный этих вызовов. Премьер-министр поблагодарил Всемирный банк за поддержку, оказанную во время пандемии по ряду направлений.



Георгий Гахария отметил, что помимо платформы COVAX правительство Грузии активно работает с различными государствами в плане своевременного доступа к вакцине, и в этом процессе огромное значение имеет поддержка и помощь международных партнеров.



Внимание было уделено текущим и планируемым проектам, имеющимся в портфеле Всемирного банка, включая проект Всемирного банка по оказанию помощи и восстановлению микро-, малых и средних предприятий, программу развития человеческого капитала и др.



Со стороны Всемирного банка была подтверждена готовность поддержать осуществление в Грузии тех структурных и экономических реформ, которые предусмотрены планом правительства Грузии с точки зрения интеграции в Евросоюз - подать официальную заявку на членство в ЕС к 2024 году.



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