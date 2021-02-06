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«Стратегия Агмашенебели» предлагает провести досрочные парламентские выборы осенью 2021 года


06.02.2021   13:11


Партия «Стратегия Агмашенебели» предлагает провести досрочные парламентские выборы осенью 2021 года, а местные выборы перенести на 2022 год, — заявил представитель оппозиционной партии Серго Чихладзе.

Как отметил Серго Чихладзе, досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления необходимо развести, поскольку одновременное проведение этих выборов несёт опасность для демократии, потому что победитель забирает все.

«Наши западные партнеры также призывают «Грузинскую мечту» продолжить переговоры. В отношении «Грузинской мечты» звучат довольно резкие и четкие заявления. Мы демонстрируем готовность, мы готовы и мы выдвинули несколько типов предложений, связанных, в том числе и с досрочными выборами, но мы не слышали никаких встречных предложений от «Грузинской мечты». Они не идут на переговоры, поэтому мы должны спросить «Грузинскую мечту», хотят ли они продолжить переговоры и готовы ли они пойти на соглашение с оппозицией», — сказал Чихладзе.

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