

Виола фон Крамон призывает политические партии Грузии войти в парламент и занять свои места

06.02.2021 16:13





Я не понимаю мотива оппозиции, я призываю политические партии войти в парламент и занять свои места, — сказала депутат Европарламента Виола фон Крамон в интервью телекомпании «Рустави 2». По словам депутата Европарламента, получение новых мандатов является самым важным для будущего страны.



Виола фон Крамон отметила, что на парламентских выборах в Грузии зафиксированы нарушения, но по её мнению, масштаб фальсификации не мог оказать серьезного влияния на итоговые результаты выборов. В качестве основания для своих заключений политик приводит оценку выборов рядом неправительственных организаций.



«Мы надеемся, что в будущем состоятся более справедливые и свободные выборы, но в течение этих четырех лет мы ожидаем, что они возьмут мандаты и начнут работать. Если этого не произойдет, парламент будет нефункциональным. Я не понимаю, почему это делает оппозиция. Понятно, что их разочарование и неудовлетворенность огромны. Но они избраны народом и как можно отказаться от этого. Я не понимаю мотивов их действий. Вы были свидетелем многих своих революций, в результате которых у вас нет никаких изменений. В стране произошли конституционные изменения, много политических изменений. Поэтому сейчас самое главное — взять мандаты ради будущего страны», — считает депутат Европарламента.





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