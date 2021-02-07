

Как в Грузии будет контролироваться эпидемическая ситуация на рынках

07.02.2021 14:45





Раз в две недели будут протестированы на коронавирус 20 процентов сотрудников, что позволит нам полностью контролировать эпидемиологическую ситуацию, — сообщил директор «Лило Молл» Георгий Кварацхелия.



По его словам, вместе с тем будет осуществляться термоскрининг посетителей, контролироваться ношение маски, а на территории ежедневно проводиться дезинфекционная обработка.



«Мы готовы возобновить работу завтра утром. Начинается период спасения бизнеса. Дезинфекционные работы будут проводиться ежедневно. Если учесть, что сейчас февраль, а это неторговый период, то большого притока посетителей не будет и ситуация будет хорошо контролироваться», — сказал Георгий Кварацхелия.



С 8 февраля в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, как и по всей Грузии, возобновляется работа общественного транспорта, а также открываются крытые и открытые рынки, которые будут работать 5 дней в неделю кроме выходных.





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