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Минздрав обещает отменить больше ограничений, если выявляемость сохранится ниже 4%
07.02.2021 20:19
Если показатель выявляемости коронавируса сохранится на уровне ниже 4% процентов, мы можем говорить о более смелых решениях в плане отмены ограничений. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Правительство Грузии с 15 февраля отменяет большую часть ограничений, введенных в конце октября для превенции распространения коронавируса. Вскоре заработают школы в больших городах, а также кафе и рестораны. С 8 февраля отменяется ограничение на работу муниципального транспорта, еще раньше была разрешена непродовольственных магазинов. При этом в стране сохраняется комендантский час и запрещено регулярное междугороднее передвижение.
«Когда мы пройдем этапы поэтапного открытия и увидим, что положительный показатель остается ниже четырех процентов, тогда мы уже можем говорить о более смелых решениях, а именно об открытии ресторанов, внутренних помещений и других бизнесов.
Служба инспекции продолжит еще более активно следить за соблюдением всех антикоронавирусных регуляций бизнесом», — сказала чиновница.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных, умерли 14 человек.
При этом показатели выявления коронавируса в стране составляют: за минувшие сутки — 2,95%, средний за последние 14 дней — 3,87%, за 7 дней — 3,64%.
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