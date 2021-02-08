

В парламенте Грузии сегодня пройдет первая встреча рабочей группы по избирательной реформе

08.02.2021 12:22





В парламенте Грузии сегодня состоится первая встреча рабочей группы по избирательной реформе.



Создание рабочей группы, которая будет работать над избирательной реформой, правящая команда анонсировала на прошлой неделе.



Соответствующий законопроект парламенту будет представлен до 1 марта 2021 года, а принят он будет не позднее 1 мая 2021 года.



Сопредседателями рабочей группы являются от большинства Шалва Папуашвили, а от оппозиции – один из лидеров партии «Граждане» Леван Иоселиани.



Рабочая группа будет работать над теми вопросами, которые отображены в меморандуме, оформленном между «Гражданами» и правящей командой.



Как заявляет Шалва Папуашвили, изменится порядок избрания состава центральной, окружной и участковой избирательных комиссий. Изменится и порядок избрания председателя ЦИК. Согласно рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ будут пересмотрены нормы использования административного ресурса, а также нормы связанные с рассмотрением избирательных споров. В больших городах Грузии выборы самоуправления будут проводиться в соотношении 20/1 между пропорциональной и мажоритарной избирательными системами. В других муниципалитетах это соотношение будет определяться индивидуально, в соотношении не менее 2/1 в пользу пропорциональной системы. Предполагается и внедрение электронных технологий.



«Кроме того, как нами сказано, мы готовы рассмотреть снижение избирательного барьера в пределах от 0 до 3%, если в парламент войдет то количество депутатов, которое необходимо для осуществления конституционной реформы», - заявляет Шалва Папуашвили.



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